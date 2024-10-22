Замкнутую велосеть создали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

В следующем году планируется развивать велосеть в Канавинском районе, чтобы постепенно соединить нагорную и заречную части города. Кроме того, велодорожки строят по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В Сормовском районе в 2024 году создали велосеть, объединяющую четыре общественных пространства. В Канавине дорожки проложили вдоль Мещерского бульвара и улицы Марата. В Приокском районе велосеть обустраивают вдоль проспекта Гагарина. Всего в Нижнем Новгороде уже оборудовано 52,8 км велодорожек.