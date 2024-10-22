Замкнутую велосеть создали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Единую городскую велодорожную сеть планируют создать в Нижнем Новгороде. Ее цель — соединить все районы города маршрутами для двухколесного транспорта. Сейчас в Автозаводском районе уже готова замкнутая велосеть. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев.
Протяженность маршрута на Автозаводе составляет 17 км. Он позволяет объехать почти весь район по велокольцу. Сейчас ведутся работы по его соединению с велосипедными маршрутами Ленинского района.
«Велодорожка пройдет вдоль всего проспекта Ленина от улицы Новикова-Прибоя до железнодорожной больницы».
Параллельно ведутся работы по восстановлению тротуаров и локальный ремонт ливневой канализации.
В следующем году планируется развивать велосеть в Канавинском районе, чтобы постепенно соединить нагорную и заречную части города. Кроме того, велодорожки строят по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В Сормовском районе в 2024 году создали велосеть, объединяющую четыре общественных пространства. В Канавине дорожки проложили вдоль Мещерского бульвара и улицы Марата. В Приокском районе велосеть обустраивают вдоль проспекта Гагарина. Всего в Нижнем Новгороде уже оборудовано 52,8 км велодорожек.
Напомним, 90 юных нижегородцев занимаются на трассе для велосипедов BMX на стадионе «Чайка».