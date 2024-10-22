Глава Башкирии отправился в деловую поездку в Москву

Сегодня, 22 октября, глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Москве с временно исполняющим полномочия секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», первым заместителем председателя Совета Федерации Владимиром Якушевым. Об этом руководитель республики рассказал на своей личной станице в социальных сетях.
Чиновники обсудили перспективы развития и дальнейшие точки роста регионального отделения правящей партии. Хабиров доложил, что почти по всем показателям у отделения наблюдается положительная динамика. Идет активная поддержка специальной военной операции, которая заключается в оказании гуманитарной помощи новым территориям, а также в заботе о военнослужащих и членах их семей. Это направление с начала СВО курируют, по данным властей республики, порядка двух тысяч волонтеров.
Также глава Башкирии в ходе встречи предложил реализовать ряд проектов, которые вовлекут разные спортивные сообщества в партийную работу. Также он пригласил Якушева 16 ноября в Уфу. В этот день планируется конференция регионального отделения «Единой России», а также Всероссийский форум и турнир в рамках партийного проекта «Za самбо».
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