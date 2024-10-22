Глава Башкирии отправился в деловую поездку в Москву

Чиновники обсудили перспективы развития и дальнейшие точки роста регионального отделения правящей партии. Хабиров доложил, что почти по всем показателям у отделения наблюдается положительная динамика. Идет активная поддержка специальной военной операции, которая заключается в оказании гуманитарной помощи новым территориям, а также в заботе о военнослужащих и членах их семей. Это направление с начала СВО курируют, по данным властей республики, порядка двух тысяч волонтеров.