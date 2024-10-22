Отопительный сезон в Воронеже стартовал не без сбоев

Запуск тепла был объявлен с 14 октября, и только за первый день, по данным чиновников, оно поступило в более половины соцобъектов и в 13% жилых домов, во вторник — новый рубеж: 77% соцобъектов и 40% домов. К вечеру пятницы в тепле должны были находиться 84% многоквартирных домов и 98% объектов социалки. При этом, судя по сообщениям воронежцев в мессенджерах и соцсетях, холодных квартир тоже было немало. В «чёрные списки» попали многоэтажки таких густонаселённых улиц как Лизюкова, Теплоэнергетиков, Космонавта Комарова, 9 Января, 20-летия Октября, Цурюпы, Туполева. Некоторым жителям не повезло до сих пор — у них всё так же холодно, где-то отопление дали, а потом снова отключили. Так, например, случилось в одном из домов на бульваре Пионеров.