Отопительный сезон в Воронеже стартовал не без сбоев

Подача отопления остаётся основной темой обсуждения воронежцев: чиновники ежедневно рапортуют о том, в сколько домов тепло уже поступило. А горожане, кому не повезло, нервно щупая батареи, продолжают обрывать телефоны диспетчерских.
Неделю назад.
Если в прошлом году подачу тепла запустили в начале октября, то в этом всё было сдвинуто на две недели. Сентябрь и начало октября выдались почти летними, а отопление в соцобъектах и жилых домах, как известно, включают, когда среднесуточная температура держится ниже восьмиградусной отметки не меньше пяти дней.
Запуск тепла был объявлен с 14 октября, и только за первый день, по данным чиновников, оно поступило в более половины соцобъектов и в 13% жилых домов, во вторник — новый рубеж: 77% соцобъектов и 40% домов. К вечеру пятницы в тепле должны были находиться 84% многоквартирных домов и 98% объектов социалки. При этом, судя по сообщениям воронежцев в мессенджерах и соцсетях, холодных квартир тоже было немало. В «чёрные списки» попали многоэтажки таких густонаселённых улиц как Лизюкова, Теплоэнергетиков, Космонавта Комарова, 9 Января, 20-летия Октября, Цурюпы, Туполева. Некоторым жителям не повезло до сих пор — у них всё так же холодно, где-то отопление дали, а потом снова отключили. Так, например, случилось в одном из домов на бульваре Пионеров.
Одна авария за другой.
В микрорайоне «Лазурный» отопительный сезон начался с потопа. Вода с потолков полилась сразу в нескольких квартирах по улице Маршала Одинцова, из-за чего на натяжных потолках образовались гигантские пузыри. В центр реабилитации детей-инвалидов «Парус надежды», который находится по соседству с городской Думой, тепло начало поступать только в понедельник, 21 октября. Как рассказали в мэрии, «на сети теплоснабжения, ведущей к зданию, был выявлен дефект, бригада городской аварийно-ремонтной службы на выходных устранила нештатную ситуацию».
Без отопления в начале текущей недели оставались четыре детских сада: в детсадах № 171 и 179 нет тепла из-за проведения капремонта, в 166-м и 172-м произошли аварии. Ледяные батареи также в лицее № 2 и школе № 62.
«Отопление появилось в 4431 домах из 4694 существующих. Из домов, находящихся во временном управлении, тепло подано в 636 из 828. В 192 ведутся работы по пусконаладке. Влияет нехватка персонала, но темпы работ обслуживающие организации стараются не снижать», — отчитался руководитель управления ЖКХ Вячеслав Мамаев.
С прошлого вторника в управах районов заработали «горячие линии», куда можно обращаться по поводу отсутствия тепла. Однако по многим телефонам людям просто не удаётся дозвониться.
«Туполева, д. 10, сидим без отопления. Сегодня 21 октября. В доме маленькие дети, много пенсионеров. Звонишь по “горячим линиям”, так они вообще ничего не знают. Дома очень холодно», — оставил в соцсетях крик души Алексей А.
«Улица 9 Января. Как не было отопления, так и нет. УК “Эра” отвечает, что мою заявку передадут слесарю, а управа Советского района даже трубку не берёт. У вас совесть есть или нет? А счёт пришлют сполна?» — возмущается Наталья Д.
Многие жители оставляли гневные комментарии на официальной странице администрации Воронежа. «Напоминаем, что пуск тепла в миллионном городе — сложный, постепенный, многофакторный процесс, который вместе с пусконаладочными работами может занимать около двух-трёх недель. Многое зависит от обслуживающих дома организаций, которые своевременно должны открыть задвижки на домах и обеспечить регулировку внутридомовых инженерных систем», — таков был официальный ответ.
22 октября стало известно, что в Юго-Западном районе Воронежа в сотнях квартир пропало отопление, причина — повреждение на участке магистрального трубопровода. А учащихся школы № 62 на улице Берёзовая роща из-за холодных батарей отправили на дистанционку.
Компенсация — через суд.
Председатель Общественного совета по ЖКХ при мэре Воронежа Лариса Тулинова:
"В первую очередь тепло подают в детские сады, поликлиники, больницы, школы, и только потом в многоквартирные дома. Аварии на сетях никогда не стоит исключать, поскольку система очень изношена. И к этому и управляющие компании, и ресурсоснабжающие организации должны быть готовы.
Напомню: если порыв произошёл на стояке, до запирающего устройства — крана, то это общее имущество дома, за него несёт ответственность УК. Её представители должны проводить поквартирный «сезонный осмотр» — проверять отопительное оборудование и делать соответствующие записи в журнале. Но и с жителей никто не снимает ответственность следить за своим имуществом — за порыв после крана отвечает уже собственник. Впрочем, при любой нештатной ситуации нужно обращаться в УК, комиссия составит акт о причинении ущерба. Но надо отметить, что в большинстве случаев УК возмещают ущерб только через суд".