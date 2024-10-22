Туристический налог утвердили в Ростове-на-Дону

— Ставка в 2025 году составит 1% от стоимости проживания за сутки, но не более 100 рублей. Налоговым кодексом также предусмотрено повышение ставки до 5% в 2029 году. 100 рублей — сумма незначительная, но в итоге город получит финансовую поддержку, — отметил Юрий Овчинников.