Туристический налог утвердили в Ростове-на-Дону

Сегодня, 22 октября, депутаты гордумы Ростова-на-Дону единогласно поддержали введение туристического налога. Перед этим новую меру прокомментировал первый заместитель главы администрации Юрий Овчинников.
По словам чиновника, туристический налог предполагает плату за проживание в номерах гостиничного типа.
— Ставка в 2025 году составит 1% от стоимости проживания за сутки, но не более 100 рублей. Налоговым кодексом также предусмотрено повышение ставки до 5% в 2029 году. 100 рублей — сумма незначительная, но в итоге город получит финансовую поддержку, — отметил Юрий Овчинников.
Дополнительные налоговые поступления планируют «направить на содержание и обновление городской инфраструктуры, которая сейчас испытывает нагрузку».
— Уже в 2025 году в бюджет города могут поступить около 180 млн рублей, без учета льготных категорий граждан. Список льготников установлен налоговым кодексом, это участники СВО, инвалиды I и II групп и другие категории граждан, — уточнил Юрий Овчинников.
Добавим, сейчас в Ростове-на-Дону работают 211 гостиниц, хостелов и баз отдыха, в них доступны 6 тысяч номеров на 12 тысяч постояльцев.