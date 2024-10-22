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В Омске зафиксированы 2 случая туляремии

Информацию о мерах профилактики против возбудителя опубликовало Управление Роспотребнадзора по Омской области.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области зарегистрировано два новых случая заражения туляремией. Информацию о способах защиты против инфекции опубликовали на сайте Управления Роспотребнадзора по Омской области. Заболевание является для нашего региона специфичным, но периодически дающим о себе знать. Туляремия передается через укусы инфицированных насекомых (комары, слепни, клещи) и грызунов, а также через пищу.

По данным Роспотребнадзора, с января по октябрь 2023 года в Омской области зафиксировано два случая заболевания туляремией. Показатель заболеваемости составляет 0,11 на 100 тыс. населения.

При контакте с больными или павшими грызунами (например, при охоте) необходимо соблюдать меры предосторожности. Употребление необработанной воды из колодцев, горных ручьев и открытых водоемов может быть опасным. Специфические симптомы инфекции: головная боль, слабость, мышечные боли, отсутствие аппетита, рвота, бред, возбужденное состояние. Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, особенно при контакте с грызунами.