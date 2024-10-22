В Омске зафиксированы 2 случая туляремии

В Омской области зарегистрировано два новых случая заражения туляремией. Информацию о способах защиты против инфекции опубликовали на сайте Управления Роспотребнадзора по Омской области. Заболевание является для нашего региона специфичным, но периодически дающим о себе знать. Туляремия передается через укусы инфицированных насекомых (комары, слепни, клещи) и грызунов, а также через пищу.