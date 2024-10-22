На Южном Урале полицейские нашли пропавшего 13-летнего мальчика

Полицейские разыскали пропавшего 13-летнего мальчика в Коркино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав. Полицейские опросили друзей школьника, проверили подвали и чердаки домов, обследовали возможные места появления ребенка. Патрульные наряды полиции объехали дворы и улицы.
Мальчик был найден в одном из гаражных кооперативов города. Противоправных действий в отношении него не совершалось.
В региональном управлении МВД подчеркивают, что незамедлительное обращению в полицию позволит оперативнее отреагировать на происшествие и вовремя прийти на помощь.