Новосибирскстат: жители региона едят слишком много хлеба

Жители Новосибирской области переедают хлеб. По данным Новосибирскстата, в прошлом году один сибиряк в среднем съел 124 килограмма хлебобулочных изделий. А это, на минуточку, на 30 кг больше нормы — 96 кило в год.
Добавим, что с января по август 2024 года в Новосибирской области произвели 60 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий длительного хранения. Это на 132% больше, чем в прошлом году. Кроме того, кондитеры испекли 73 тысячи тонн изделий недлительного хранения, что соответствует 87% от уровня прошлого года.
Кстати, в прошлом году регион стал лидером Сибирского федерального округа, выпустив 197,3 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, включая полуфабрикаты. В этом году есть все шансы установить новый рекорд.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирске продолжают дорожать продукты. Так, за 180 грамм сливочного масла просят 180 рублей и даже больше.