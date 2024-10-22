Новосибирскстат: жители региона едят слишком много хлеба

Добавим, что с января по август 2024 года в Новосибирской области произвели 60 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий длительного хранения. Это на 132% больше, чем в прошлом году. Кроме того, кондитеры испекли 73 тысячи тонн изделий недлительного хранения, что соответствует 87% от уровня прошлого года.