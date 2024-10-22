В Евпатории восстановят уникальные османские бани

Парная работала по назначению почти 400 лет. Объект даже планировали отремонтировать, но не успели сделать это до распада Советского Союза.
В 90-е помещения разграбили и оставили в запустении. Сейчас турецкие бани включены в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Обновление культурного объекта будет поэтапным. На сбор и подготовку документов уйдёт несколько лет, ведь объект нужно полностью исследовать перед началом реставрации.
Первым делом проведут противоаварийные работы.