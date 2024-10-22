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В Евпатории восстановят уникальные османские бани

В Евпатории планируют восстановить уникальные османские бани начала XVI века Купальни времён Османской империи планируют отреставрировать в Евпатории.

Источник: официальный сайт администрации Евпатории

Парная работала по назначению почти 400 лет. Объект даже планировали отремонтировать, но не успели сделать это до распада Советского Союза.

В 90-е помещения разграбили и оставили в запустении. Сейчас турецкие бани включены в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Обновление культурного объекта будет поэтапным. На сбор и подготовку документов уйдёт несколько лет, ведь объект нужно полностью исследовать перед началом реставрации.

Первым делом проведут противоаварийные работы.

архитектура