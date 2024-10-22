Защитной пленкой оклеили окна более 100 учреждений образования в Севастополе

Для оклейки окон применяется специальная полиуретановая пленка толщиной 200 микрон, класс защищенности 4К. Такая прочность обеспечивают защиту от взрывной волны и может выдерживать серьезные механические нагрузки. Пленка не делает окно неуязвимым, но она помогает избежать разброса осколков, которые как раз часто являются причиной сложных травм, например, от взрывной волны.