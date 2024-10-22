Защитной пленкой оклеили окна более 100 учреждений образования в Севастополе

Продолжается оклейка окон в севастопольских учреждениях образования. Работы идут в школах, детских садах и колледжах. На сегодня оклеены окна в 101 здании, специалисты использовали более 39 тысяч кв. метров плёнки. Сейчас оклейка продолжается в 51 учреждении, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на соцсети губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Это одна из мер безопасности, которая была утверждена во время чрезвычайного заседания Законодательного собрания.
Для оклейки окон применяется специальная полиуретановая пленка толщиной 200 микрон, класс защищенности 4К. Такая прочность обеспечивают защиту от взрывной волны и может выдерживать серьезные механические нагрузки. Пленка не делает окно неуязвимым, но она помогает избежать разброса осколков, которые как раз часто являются причиной сложных травм, например, от взрывной волны.