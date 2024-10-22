СМИ: Польша тратит на укрепление границы с Беларусью более $625 миллионов в год

Стало известно, что Польша затрачивает более 625 миллионов долларов в эквиваленте в год на укрепление границы с Беларусью, сообщает БелТА.
При этом польские СМИ указывают, что властям Польши все дороже обходится укрепление границы с Беларусью. Средства затрачиваются на строительство стены, круглосуточную работу тысяч сотрудников служб, закупку оборудования, содержание десятка центров для нелегальных мигрантов.
При этом замглавы польского МВД Чеслав Мрочек подтвердил, что «содержание» границы республике обходится все дороже.
— Огромные затраты на охрану границы связаны, прежде всего, с нахождением на границе примерно 8 тысяч польских солдат, сотрудников полиции и пограничников, — прокомментировал чиновник.
Но еще Мрочек заявил, что польские власти будут вынуждены потратить еще около 400 миллионов долларов на строительство забора на речных участках, закупку оборудования для офицеров на границе и БПЛА, возведение новых смотровых вышек и подъездных путей.
В то же время польские власти хотят, чтобы ЕС выделил средства из бюджета союза на цели обороны восточной границы. Новое правительство вновь требует большей финансовой поддержки от Евросоюза на защиту границы, так как мигранты не остаются в Польше, а направляются в другие страны.
К слову, не так давно Минобороны Польши считает забор на границе с Беларусью дырявым как сито.
Тем временем Госконтроль раскрыл группу белорусов, помогавших мошенникам «отмыть» деньги: «Легализовали более 4 млн рублей».