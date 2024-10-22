СМИ: Польша тратит на укрепление границы с Беларусью более $625 миллионов в год

В то же время польские власти хотят, чтобы ЕС выделил средства из бюджета союза на цели обороны восточной границы. Новое правительство вновь требует большей финансовой поддержки от Евросоюза на защиту границы, так как мигранты не остаются в Польше, а направляются в другие страны.