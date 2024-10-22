Более 27 тысяч жителей Башкирии подхватили за неделю ОРВИ и грипп

27,7 тысяч жителей Башкирии заболели за неделю острой респираторной инфекцией и гриппом. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.
45,6% заболевших — дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 11,3%.
Уже почти два месяца идет прививочная кампания против гриппа. Каждый третий житель Башкирии прошел вакцинацию. Больше всего вакцинированных против гриппа в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Кумертау, Бирске, а также в Татышлинском, Каpаидельском и Кигинском районах.
— Вакцинироваться против гриппа необходимо ежегодно до подъема заболеваемости. При ухудшении самочувствия не занимайтесь самолечением, вызовите врача для правильной постановки диагноза и назначения лечения! Носите маски, мойте руки, чихайте в локоть, ведите ЗОЖ, — рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.
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