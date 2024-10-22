Более 27 тысяч жителей Башкирии подхватили за неделю ОРВИ и грипп

Уже почти два месяца идет прививочная кампания против гриппа. Каждый третий житель Башкирии прошел вакцинацию. Больше всего вакцинированных против гриппа в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Кумертау, Бирске, а также в Татышлинском, Каpаидельском и Кигинском районах.