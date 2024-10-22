Рассказываем, когда приедет поезд Деда Мороза в Иркутск 2024

Поезд Деда Мороза 2024 в Иркутске каждый год ждут мальчишки и девчонки. Да и их родители, скорей всего, не прочь окунуться в волшебный мир. Маршрут сказочного волшебника уже построен. Начнет свой путь в этом году кудесник из города Тайшета в Иркутской области. Расскажем, когда и где ждать поезд Деда Мороза в Иркутске 2024.
Первым в списке городов Тайшет оказался не случайно. Там находится нулевой километр Байкало-Амурской магистрали, которая нынче отмечала юбилей — 50 лет, поэтому с него и начинается расписание поезда Деда Мороза. Вагоны прибудут туда 19 ноября и простоят с 9 утра до 18.00. Посмотреть на поезд смогут все желающие, так как по приезду там покажут анимированную программу прямо на вокзале. Вход на нее свободный. А вот кукольный театр и посещение самой передвижной резиденции Дедушки уже по билетам.
В Иркутской области аналогичная программа поезда Деда Мороза — бесплатное представление, а по билетам кукольный театр и посещение резиденции — ожидается и в городе Вихоревка. Состав там ждут 20 ноября в 9 утра.
А вот на станции Лена, что в Усть-Куте присутствие сказочника будет недолгим. Поезд Деда Мороза прибудет туда 21 ноября в 12.00, а в 13.30 уже двинет дальше. В этом городе запланирована только бесплатная развлекательная программа на перроне. Далее в маршрутном листе волшебника — Бурятия, Забайкалье, Амурская область, Хабаровский и Приморский края.
Вернется поезд Деда Мороза 2024 в Иркутск в декабре. 12 декабря в 9.30 вагоны со сказочным дедушкой встанут на станции Слюдянка 1. Здесь программа сокращенная — только праздник на перроне, бесплатный для всех. Отправление дальше в 11.00.
В Иркутске паровоз окажется 13 декабря 2024 года. Программа здесь запланирована развернутая — по прибытию — бесплатное представление для всех, а потом — шоу по билетам: экскурсия по составу и спектакль от кукольного театра. Открытие вагона-ресторана и вагона-лавки.
Но на этом путь поезда Деда Мороза 2024 по Иркутской области не заканчивается. Кудесник 14 декабря заглянет также в Черемхово (с 08.25 до 09.25 часов), а с 11.02 до 12.32 часов — в город Зима. Здесь в планах только короткая программа для детей на вокзале.
В вагонах Деда Мороза железнодорожники уже навели красоту. Не только праздники в городах обещаются волшебные, сам состав поезда уже необычный — из раритетов.
— Во главе поезда встанет самый красивый паровоз серии П-36, — рассказали организаторы. — Не обойдется без редких локомотивов: в путь-дорогу готовится ретро-электровоз серии ВЛ-82м, которых в мире осталось совсем мало.
Что же касается программ, то в короткую входит представление со спектаклем. Ее просмотр бесплатный.
На тех станциях, где стоянка поезда Деда Мороза 2024 в Иркутске превысит два часа — в регионе это города Иркутск, Тайшет, Вихоревка — по билетам ребята могут пройти в сам поезд. Там для них проведут квест, потом встречу с Дедом Морозом из Великого Устюга, подарят сладкий подарок и пригласят на чаепитие в вагоне-ресторане.
Еще один вариант по билетам — это просмотр 45-минутного спектакля с кукольными героями, видеопоздравление от Деда Мороза и сладкий подарок. На этих станциях также будут работать вагон-лавка с сувенирами и вагон-ресторан с северной кухней. Попасть туда можно в порядке живой очереди.
Билеты на посещение самого поезда Деда Мороза и представления кукольного театра в Тайшете и Вихоревка доступны уже с 22 октября.
Продажа билетов на шоу в Иркутске откроется за месяц до прибытия в столицу Приангарья — 13 ноября в 9 утра по московскому времени, то есть в 14.00 по местному. Если зайти раньше этого времени, то билетов не увидите. Свободные лоты появятся только после старта продаж.
На станциях Лена и Слюдянке 1, Черемхово и Зима — только короткая программа на перроне — вход свободный. Теперь вы знаете, где и когда ждать поезд Деда Мороза 2024 в Иркутске.
Поезд Деда Мороза 2024 в Иркутске: билеты.