Рассказываем, когда приедет поезд Деда Мороза в Иркутск 2024

Первым в списке городов Тайшет оказался не случайно. Там находится нулевой километр Байкало-Амурской магистрали, которая нынче отмечала юбилей — 50 лет, поэтому с него и начинается расписание поезда Деда Мороза. Вагоны прибудут туда 19 ноября и простоят с 9 утра до 18.00. Посмотреть на поезд смогут все желающие, так как по приезду там покажут анимированную программу прямо на вокзале. Вход на нее свободный. А вот кукольный театр и посещение самой передвижной резиденции Дедушки уже по билетам.