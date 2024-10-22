Волна музыкальных рекомендаций Сила Звука появилась в онлайн-кинотеатре Okko

Онлайн-кинотеатр Okko запускает раздел «Музыка» с Силой Звука — персональной рекомендательной волной от HiFi-стриминга Звук на основе искусственного интеллекта.
Сила Звука будет подбирать подходящие треки из более чем 70 миллионов композиций, анализируя музыкальные предпочтения слушателя. Сервис доступен в приложении Okko для всех обладателей подписки «Прайм» на SMART TV и Android TV.
Чтобы испробовать новинку, пользователю нужно перейти во вкладку «Музыка» и выбрать до 30 артистов. Ставя песням лайки и дизлайки, можно корректировать рекомендации. Нейросетевая волна способна обучаться и подстраиваться в зависимости от вкусов слушателя.
«Мы продолжаем делать шаги на пути к созданию контентных вселенных в рамках концепции “Смотри в Okko — слушай в Звуке”. Бывают ситуации, когда у человека нет возможности отвлекаться на экран, а ставить сериал на фон не хочется. Волна учтет настроение и контекст слушателя и предложит лучшие треки в моменте», — рассказал директор по продукту HiFi-стриминга Звук Артем Лебедев.
Ранее в приложении для артистов Звук СТУДИО появился SMM-ассистент.