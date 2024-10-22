Волна музыкальных рекомендаций Сила Звука появилась в онлайн-кинотеатре Okko

«Мы продолжаем делать шаги на пути к созданию контентных вселенных в рамках концепции “Смотри в Okko — слушай в Звуке”. Бывают ситуации, когда у человека нет возможности отвлекаться на экран, а ставить сериал на фон не хочется. Волна учтет настроение и контекст слушателя и предложит лучшие треки в моменте», — рассказал директор по продукту HiFi-стриминга Звук Артем Лебедев.