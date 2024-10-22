В заторах на дорогах воронежцы обвинили «умные светофоры»

В причинах происходящего разбирался корреспондент «АиФ-Воронеж».
Где «зелёный»?
Воронежцы не только возмущаются ситуацией на дорогах, но и пишут о ней стихи.
«В среду, около пяти, старость жду свою в пути. От Кольцовской до Заставы два часа такой подставы. Может, дальше есть просвет? Нет, не движется проспект», — делится своим творчеством пользователь соцсетей.
Интересно, что многие воронежцы считают, что причиной беспрецедентных пробок в этом году является… настройка светофоров.
«На оживлённых перекрёстках светофоры стали работать в два-три раза короче. На Работнице на “зелёный” раньше проезжало 15 машин, а сейчас если пять успеют проскочить — уже хорошо. Такая же песня на пересечении Ленинского проспекта и ул. Брусилова, ул. Димитрова и Ленинского проспекта», «Стрелка у здания ЮВЖД на проспект Революции горит секунды три, это как вообще?!» — возмущаются горожане и обвиняют в происходящем Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Как отметили в самом ЦОДД, наладку светофоров проводят, исходя из данных ежедневного мониторинга видеонаблюдения посредством программного обеспечения. Итоговое решение принимается на основании данных об интенсивности потоков.
Во многом такие изменения позволяет реализовать система «умных светофоров», которые в течение двух лет постепенно появлялись на улицах города. Программа по внедрению интеллектуальной транспортной системы завершилась в июне, её общая стоимость, по данным регионального министерства дорожной деятельности, составила 672 млн рублей.
«Одним из мероприятий, реализованных в рамках проекта, была модернизация 214 светофорных объектов областного центра, что составляет 66% от их общего количества в городе», — пояснили в упомянутом министерстве.
Впрочем, обещанного эффекта это не дало, и город по-прежнему скован заторами. Почему — объяснили в том же ЦОДД.
«Существующий на сегодня конструктив улиц города не рассчитан на такой поток транспорта, и решить проблему одной регулировкой технических средств дорожного движения невозможно. Поэтому ежегодно проводятся мероприятия по улучшению пропускной способности путём строительства новых дорог и реконструкции существующих, а также при помощи переразметки», — прокомментировали в организации.
Тормозим без асфальта.
Одной из возможных причин ежедневных пробок на Московском проспекте воронежцы также считают проблемы с дорожным покрытием: так, на одной из главных транспортных «артерий» города в октябре под будущее обновление срезали старый асфальт.
«Вовремя» асфальт менять начали. Летом, конечно же, нельзя было«, “Лето было засушливым, а без осадков асфальт менять — плохая примета”, — с грустью шутят автолюбители.
А вот общественник Виталий Иванищев, считает, что ремонт улиц и настройка светофоров — не самые главные враги дорожного движения. По его мнению, одна из причин скрывается в плохом распределении инфраструктуры: в нехватке школ, детских садов и больниц в шаговой доступности от дома. В итоге, родители, которые отвозят детей до нужных учреждений, формируют пробки. Также виной всему дефицит общественного транспорта.
«Практически на каждом маршруте недовыпуск. В результате увеличивается автомобилепользование, а затем и затор», — поясняет эксперт.
Но главное — Воронежу не хватает грамотного планирования.
«Десятки миллиардов выбрасываются на мегапроекты, которые просто переносят пробку. Нет электронной модели, которая показывала бы как-то или иное изменение повлияет на трафик. Здесь примеров очень много: не принесли ожидаемого эффекта улица Крынина, Остужевская развязка. А дублёр Московского проспекта по факту вызовет острую проблему на перекрёстке улиц Свободы и Кольцовской. Электронная модель позволила бы более эффективно просчитать последствия того или иного вмешательства. Но сегодня строят лишь бы построить, эффект только предполагают, хотя в наш информационный век всё можно просчитать достаточно точно», — считает Виталий Иванищев.