В заторах на дорогах воронежцы обвинили «умные светофоры»

«Десятки миллиардов выбрасываются на мегапроекты, которые просто переносят пробку. Нет электронной модели, которая показывала бы как-то или иное изменение повлияет на трафик. Здесь примеров очень много: не принесли ожидаемого эффекта улица Крынина, Остужевская развязка. А дублёр Московского проспекта по факту вызовет острую проблему на перекрёстке улиц Свободы и Кольцовской. Электронная модель позволила бы более эффективно просчитать последствия того или иного вмешательства. Но сегодня строят лишь бы построить, эффект только предполагают, хотя в наш информационный век всё можно просчитать достаточно точно», — считает Виталий Иванищев.