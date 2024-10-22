В Свердловской области начал работать официальный родительский комитет

В Свердловской области начал свою работу официальный региональный родительский комитет. Приказ о утверждении его состава подписали 21 октября 2024 года в областном Министерстве образования и молодежной политики.
— На основании приказа «О Свердловском областном родительском комитете при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области» приказываю: утвердить состав Свердловского областного родительского комитета, — сказано в тексте документа.
Ответственным за утверждение состава регионального родительского комитета назначили замминистра образования региона Евгения Бирюка. В обязанности официального комитета будет входить консультация участников образовательного процесса об их правах и обязанностях, предложение идей по развитию воспитательной системы и ряд других.