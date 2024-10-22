В Свердловской области начал работать официальный родительский комитет

Ответственным за утверждение состава регионального родительского комитета назначили замминистра образования региона Евгения Бирюка. В обязанности официального комитета будет входить консультация участников образовательного процесса об их правах и обязанностях, предложение идей по развитию воспитательной системы и ряд других.