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Ковид не спит: где на Кубани заболело больше всего людей

Самому юному пациенту — 18 дней.

За неделю на Кубани медики зарегистрировали 460 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 280 женщин и 180 мужчин, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На Кубани продолжают болеть короновирусом. Медики зафиксировали самого молодого пациента, которому исполнилось всего 18 дней, самому старшему — 95 лет.

Больше всего случаев в Краснодаре (150), Новороссийске (около 50), Сочи (более 30).

  • В Тимашевском районе — 26 новых случаев, в Ейском — 20, в Кущевском — 13;
  • Около 11 заболевших в Брюховецком районе, в Староминском — 10, в Абинском и Крымском — по девять;
  • В Армавире, а также в Белоглинском, Белореченском и Кавказском районах — по восемь заболевших, в Горячем Ключе — семь, в Курганинском, Мостовском и Успенском — по шесть;
  • В Каневском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском и Северском районах — по пять пациентов;
  • В Новокубанском, Ленинградском и Отрадненском районах — по четыре пациента;
  • Три человека заболели в Анапе, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Кореновском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах;
  • По два случая коронавируса в Геленджике, Калининском и Тихорецком районах;
  • По одному случаю — в Новопокровском, Павловском и Темрюкском районах.

коронавирус