В КФУ рассказали об аномально теплой погоде, установившейся в дни саммита БРИКС

При этом метеоролог объяснил, что третья декада второго осеннего месяца окажется аномально теплой из-за циклональной погоды. «мы находимся под влиянием циклона, он обеспечивает нам плотную облачность, которая не позволяет в ночные часы выхолаживаться земной поверхности, формируя комфортный температурный фон. Если бы при прочих равных условиях сейчас установился антициклон, то было бы заметно холоднее», — подчеркнул Аухадеев.