Школа для больных диабетом появится в Симферополе

В Симферополе, на территории больницы имени Семашко, появится учреждение для пациентов с сахарным диабетом. В рамках обучения участники узнают об основных навыках самостоятельного контроля состояния здоровья, а также особенностях правильного питания. Кроме того, посетители школы получат информацию о методах эффективного управления заболеванием, подчеркнули в Минздраве.