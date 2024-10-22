Школа для больных диабетом появится в Симферополе

В Симферополе откроется школа для больных сахарным диабетом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.
В Симферополе, на территории больницы имени Семашко, появится учреждение для пациентов с сахарным диабетом. В рамках обучения участники узнают об основных навыках самостоятельного контроля состояния здоровья, а также особенностях правильного питания. Кроме того, посетители школы получат информацию о методах эффективного управления заболеванием, подчеркнули в Минздраве.
В ведомстве отметили важность освоения навыков самоконтроля уровня глюкозы в крови, выбора нужной дозы лекарства. Кроме того, немаловажную роли играет знание правильной техники инъекций, а также ухода за ногами пациентов с сахарным диабетом и корректного измерения артериального давления.