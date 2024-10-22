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Лучшие фото 22 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Полицейские удерживают позиции, пытаясь сдержать протесты, вызванные частыми отключениями электроэнергии и воды в районе Амбохипо мадагаскарской столицы Антананариву.

Источник: Reuters

Сувенирный магазин на одной из улиц Батуми.

Источник: Reuters

Рейнальдо Альманса держит своего сына Рейньера со свечой в церкви Сан-Фелипе в честь Черного Христа в панамском Портобело. В стране проходит фестиваль, посвященный культовой статуе, найденной на берегу океана в 1658 году.

Источник: AP 2024

Рыбак на одной из набережных Гаваны. На Кубе продолжается масштабный блэкаут, вся страна остается без электричества.

Источник: AP 2024

Снегопад на склоне горы Тянь-Шань в китайском Хами.

Источник: IMAGO/CFOTO/ТАСС

Урожай фейхоа, собранный на территории частного хозяйства семьи Кочконян в Сочи.

Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС