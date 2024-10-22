Лучшие фото 22 октября

Полицейские удерживают позиции, пытаясь сдержать протесты, вызванные частыми отключениями электроэнергии и воды в районе Амбохипо мадагаскарской столицы Антананариву.
Сувенирный магазин на одной из улиц Батуми.
Рейнальдо Альманса держит своего сына Рейньера со свечой в церкви Сан-Фелипе в честь Черного Христа в панамском Портобело. В стране проходит фестиваль, посвященный культовой статуе, найденной на берегу океана в 1658 году.
Рыбак на одной из набережных Гаваны. На Кубе продолжается масштабный блэкаут, вся страна остается без электричества.
Снегопад на склоне горы Тянь-Шань в китайском Хами.
Урожай фейхоа, собранный на территории частного хозяйства семьи Кочконян в Сочи.