Омичей ожидает сезонный рост цен на газ

С 1 ноября услуги по газоснабжению в ряде населенных пунктах вырастут в цене. Новые тарифы будут применены во всех населённых пунктах области, за исключением Тевризского, Тарского и Знаменского районов, которые обслуживает АО «Тевризнефтегаз».