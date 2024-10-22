Омичей ожидает сезонный рост цен на газ

С 1 ноября услуги по газоснабжению в ряде населенных пунктах вырастут в цене. Новые тарифы будут применены во всех населённых пунктах области, за исключением Тевризского, Тарского и Знаменского районов, которые обслуживает АО «Тевризнефтегаз».
Стоимость газа для приготовления пищи и нагрева воды: вырастет с 10,21 рублей до 11,24 рублей за кубометр, что на 10,1% выше первоначально прогнозируемых 10,91 рублей.
В случае отсутствия центрального горячего водоснабжения: кубометр газа обойдется в 8,68 рублей вместо запланированных 8,43 рублей, увеличение составит 3%. Стоимость газа, предназначенного для отопления: вырастет с 6,32 рублей до 6,95 рублей, рост составит 9,8%, тогда как ранее предполагалось, что она составит 6,76 рублей.
Важно отметить, что это первое повышение цен на газ за последние два года; предыдущее увеличение произошло 1 декабря 2022 года.