Власти Геленджика прокомментировали выступление детей на кладбище

«Это была настоящая победа и знаком того, что дело Николая Николаевича продолжает жить в его воспитанниках. На эмоциональном подъеме родители и педагоги решили поехать на могилу Моисеева, почтить его память музыкой и возложить цветы в знак уважения. Учителя с директором школы, девять детей и пять родителей отправились на кладбище. Мальчик, о котором идет речь в публикациях, отрицательно на решение коллектива не отреагировал, принимал участие в мероприятии памяти без всякого принуждения», — объяснила Скорикова.