Власти Геленджика прокомментировали выступление детей на кладбище

Заместитель главы курорта Янина Скорикова в Сети заявила, что журналисты исказили информацию о произошедшем.
Вице-мэр написала в соцсетях, что ансамбль «Скоморохи» был создан бывшим директором сельского ДШИ Николаем Моисеевым еще в 2000-м году. В 2005-м ложкари получили звание образцового коллектива. Когда руководитель умер, то ансамбль распался. По словам Скориковой, школа искусств по всему Краснодарскому краю искала того, кто мог бы продолжить обучение детей. Через год такого педагога нашли, а учреждению присвоили имя прежнего директора Моисеева.
По мнению Янины, из-за того, что целый год дети не занимались, трудно было наверстать упущенное и вернуться к прежнему мастерству. И вот 16 октября «Скоморохи» подтвердили звание «Образцовый» на краевом смотре.
«Это была настоящая победа и знаком того, что дело Николая Николаевича продолжает жить в его воспитанниках. На эмоциональном подъеме родители и педагоги решили поехать на могилу Моисеева, почтить его память музыкой и возложить цветы в знак уважения. Учителя с директором школы, девять детей и пять родителей отправились на кладбище. Мальчик, о котором идет речь в публикациях, отрицательно на решение коллектива не отреагировал, принимал участие в мероприятии памяти без всякого принуждения», — объяснила Скорикова.
Заместитель главы курорта уточнила, что свое недовольство мама этого ребенка высказала не сразу, а через несколько дней. Директор школы искусств Наталья Шандыба признала, что не согласовала с родительницей инициативу, официально попросила за это прощения.