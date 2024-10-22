В Омске нашли вирусы парагриппа

Большая часть циркулирующих вирусов в Омской области — это риновирусы. На них приходится 72,7 процента. Еще 18,2 процента занимает доля аденовирусов, 9,1 процента пришлись на вирусы парагриппа. Вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции на наделе с 14 по 20 октября зафиксировано не было. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Омской области.