Оправдал взрыв Крымского моста: бывшего депутата гордумы Евгения Боровика объявили в международный розыск

Как стало известно «КП-Екатеринбург», в начале 2024 года в отношении Боровика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Поводом для привлечения к уголовной ответственности стал пост Боровика во «ВКонтакте», в котором он оправдал действия ВСУ по подрыву Крымского моста. В 2024 году информация о розыске Евгения Боровика появилась на сайте МВД России.
После объявления в международный розыск следователь СК обратилась в суд с ходатайством об избрании для Боровика меры пресечения в виде заключения под стражу.
— С 21 октября Боровик находится в Международном розыске, это согласовано с бюро Интерпол. Руководителем регионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО направлено письмо о включении Боровика в список организаций физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму, — заявила в суде следователь СКР Татьяна Кленингер.
Суд удовлетворил ходатайство. Евгения Боровика арестовали заочно. Если он окажется на территории России, его отправят в СИЗО на два месяца. По последней информации, экс-депутат может скрываться в Армении, Турции или Черногории. В Екатеринбурге у него не осталось родственников, а бизнес не функционирует с 2010 года.
Евгений Боровик покинул страну после начала СВО. За оправдание действий ВСУ ему грозит до 7 лет заключения.