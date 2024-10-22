Оправдал взрыв Крымского моста: бывшего депутата гордумы Евгения Боровика объявили в международный розыск

Суд удовлетворил ходатайство. Евгения Боровика арестовали заочно. Если он окажется на территории России, его отправят в СИЗО на два месяца. По последней информации, экс-депутат может скрываться в Армении, Турции или Черногории. В Екатеринбурге у него не осталось родственников, а бизнес не функционирует с 2010 года.