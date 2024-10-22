Как озеленяют город: В Новом Ростове высадили первые деревья

В рамках Дня древонасаждения молодые деревья появились и на территории квартала у реки «Левобережье». Саженцы у детского сада «Причал № 23» высадили сотрудники ГК «ЮСИ» совместно с местными жителями. В высадке приняли участие глава администрации Кировского района Наталия Симаченко, а также первые воспитанники детсада, их воспитатели и родители. Всего было высажено 50 деревьев, включая платаны, клены, березы и вечнозеленые туи.