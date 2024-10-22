Как озеленяют город: В Новом Ростове высадили первые деревья

Первые саженцы были высажены в рамках осеннего Дня древонасаждений в месте будущего парка на территории комплексного развития «Новый Ростов». В мероприятии, которое прошло 18 октября, приняли участие первый заместитель Губернатора Ростовской области Александр Скрябин, советник Губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, генеральный директор АО «Региональная корпорация развития» Михаил Тихонов, а также представители ГК «ЮгСтройИнвест». Высадкой саженцев участники подтвердили, что парк будет реализован.
465 МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ В НОВОМ РОСТОВЕ.
Среди деревьев, которые теперь будут расти на месте будущего парка, появились клены, яблони, липы, сосны, березы и черемуха. Всего по планам за осенний период на площадке должно быть высажено 465 саженцев.
Отметим, что новая парковая зона займет более 12 гектар территории «Нового Ростова».
Ожидается, что на территории парка появятся аллеи с всесезонным дизайнерским ландшафтом и различные арт-объекты, а также современные зоны для отдыха и эффектная подсветка.
По планам вокруг микрорайонов «Нового Ростова» будут выстроены правительственно-деловой квартал, поликлиники для взрослых и детей, храмы, спортивные комплексы, концертные и выставочные залы, торговый центр.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ.
В рамках Дня древонасаждения молодые деревья появились и на территории квартала у реки «Левобережье». Саженцы у детского сада «Причал № 23» высадили сотрудники ГК «ЮСИ» совместно с местными жителями. В высадке приняли участие глава администрации Кировского района Наталия Симаченко, а также первые воспитанники детсада, их воспитатели и родители. Всего было высажено 50 деревьев, включая платаны, клены, березы и вечнозеленые туи.
К донской традиции Дня древонасаждения строительная компания впервые присоединилась по инициативе генерального директора Юрия Иванова семь лет назад.
Реализуя микрорайоны на левом берегу, застройщик проводит компенсационные высадки. Посажено уже 12 000 деревьев из 16 000 запланированных. После трехлетнего ухода за деревьями и полной приживаемости, застройщик по закону передаст зеленые насаждения городу в полном объеме.