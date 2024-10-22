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В Таганроге участники группы «Звери» пришли послушать стихи Виктора Бондарева

Музыканты и солист группы «Звери» приехали в Таганрог.

Источник: Комсомольская правда

Участники группы «Звери» приехали в Таганрог для «съемок фильма» и посетили поэтический вечер Виктора Бондарева, автора и соавтора многих песен музыкального коллектива.

— Витя Бондарев читал стихи в Таганроге, сюрпризом залетели поддержать друга, — сообщили «Звери» в своем телеграм-канале.

Музыканты написали, что «продолжают прогулки по городу» и спросили своих фанатов, «ждут ли они документальный фильм о группе».

Напомним, с творчеством «Зверей» многие знакомы по хитам «Дожди-пистолеты», «Районы-кварталы», «Просто такая сильная любовь», «Для тебя», «Танцуй» и другие. Лидер и солист группы — Роман Билык.