Разработаны способы защиты энергетических объектов от пожаров в Арктике

Решением этой задачи занялись ученые из Петербурга и Оренбурга. Сейчас в России отсутствует единый национальный стандарт защиты промобъектов в Арктике, для его разработки необходимо комплексное исследование основных факторов при пожаре. Специалисты сосредоточились на одном из наиболее опасных видов пожаров на объектах инфраструктуры. Струйный пожар происходит в результате утечки из трубопроводов и резервуаров высокого давления, температура струи может достигать нескольких тысяч градусов и способна плавить несущие стальные конструкции. Это особенно опасно с учетом плотной застройки промышленных объектов в Арктике.