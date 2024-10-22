Разработаны способы защиты энергетических объектов от пожаров в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с оренбургскими коллегами из НИИ противопожарной обороны определили наиболее эффективные способы для защиты от опасных струйных пожаров на газовых и нефтяных объектах в условиях низких температур Арктики. Экспериментальные и теоретические наработки ученых помогут повысить безопасность инфраструктуры в арктических регионах, а также создать национальный стандарт защиты промышленных объектов в Арктике, сообщили ТАСС в пресс-службе СПбПУ.
«В настоящее время на мировом рынке противопожарных защитных средств представлены различные огнезащитные материалы. Однако не существует научно обоснованного протокола защиты промышленных объектов в арктической зоне. Лишь несколько производителей огнезащитных материалов изучили характеристики только своих изделий. При этом для планирования огнезащитного контура объектов в Арктике необходимо рассчитывать эксплуатацию материалов в экстремально низких температурах, а также же учитывать сложную и дорогую логистику и монтаж оборудования», — рассказали в пресс-службе.
Решением этой задачи занялись ученые из Петербурга и Оренбурга. Сейчас в России отсутствует единый национальный стандарт защиты промобъектов в Арктике, для его разработки необходимо комплексное исследование основных факторов при пожаре. Специалисты сосредоточились на одном из наиболее опасных видов пожаров на объектах инфраструктуры. Струйный пожар происходит в результате утечки из трубопроводов и резервуаров высокого давления, температура струи может достигать нескольких тысяч градусов и способна плавить несущие стальные конструкции. Это особенно опасно с учетом плотной застройки промышленных объектов в Арктике.
Для исследований была создана большая экспериментальная установка, имитирующая струйный пожар. С ее помощью оценивалась стойкость в арктических условиях различных видов огнеупорных плит, огнезащитных штукатурок, красок и так далее. Комплексно анализировалось множество параметров — температура объекта на различных этапах, время появления первых разрушений защитного слоя, самих конструкций, сохранение ими свойств после устранения огня.
Наибольшую эффективность показали различные гипсовые составы, а также цементные плиты, эпоксидные составы оказались менее огнестойкими в арктических условиях низких температур. При этом цементные плиты трудно применимы в Арктике, поэтому наиболее перспективными материалами являются гипсовые составы. Также специалисты оценили взаимосвязь видов защиты сценариев возникновения и развития пожаров с учетом различных характеристик промышленных объектов. Все эти испытания помогут разработать национальный стандарт защиты для арктических регионов.
«Главная задача при формировании протокола защиты объекта от пожара — это, разумеется, защита людей. При появлении огня есть считанные минуты для эвакуации персонала. А затем противопожарная защита должна обеспечить защиту несущих конструкций от деформации и разрушения под воздействием высокой температуры, а также снизить риск прогрессирующего воздействия пожара на соседние объекты», — отметила доцент Инженерно-строительного института СПбПУ Марина Гравит.