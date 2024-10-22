Появились подробности о погибшем в сбитом над Суданом самолете россиянине

21 октября в Судане упало грузовое воздушное судно. На месте происшествия у одного из погибших членов экипажа обнаружили паспорт гражданина Российской Федерации на имя Антона Селиванца. Как стало известно, мужчине неоднократно приходилось выполнять задачи по доставке различных грузов, в том числе и в «горячие точки» Африканского континента.
Брат погибшего россиянина отметил, что часто переписывался с Антоном, но по телефону говорил редко. Однако незадолго до вылета в Судан Антон ему позвонил и рассказал, что хочет скорее приехать в отпуск и повидаться с родными, а также посетить могилу отца.
Стала известна информация и о самом самолете. По данным СМИ, до 11 января 2024 года судно Ил-76 находилось в составе гражданской авиации Киргизии, а в начале текущего года его продали в Судан. Судя по всему, там самолет использовали для доставки грузов различного назначения. Власти Киргизии уже сообщили, что не имеют никакого отношения к рейсам проданного Судану самолета и к ситуации в этой африканской республике в целом.
По предварительной информации, во время одного из рейсов самолет могли сбить боевики «Сил быстрого реагирования» (СБР) Судана, которые уже давно сражаются против правительственных войск страны. Воздушное судно в итоге упало на территории раздираемого конфликтами региона Дарфур.