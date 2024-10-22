Появились подробности о погибшем в сбитом над Суданом самолете россиянине

Стала известна информация и о самом самолете. По данным СМИ, до 11 января 2024 года судно Ил-76 находилось в составе гражданской авиации Киргизии, а в начале текущего года его продали в Судан. Судя по всему, там самолет использовали для доставки грузов различного назначения. Власти Киргизии уже сообщили, что не имеют никакого отношения к рейсам проданного Судану самолета и к ситуации в этой африканской республике в целом.