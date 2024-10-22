Вулканы Камчатки помогут создать методику поиска аналогичных очагов на Венере

По словам итальянского исследователя, сейчас российские и зарубежные ученые активно работают над решением этой проблемы, сопоставляя то, как выглядят земные вулканы и предположительные очаги венерианской вулканической активности на изображениях, полученных при помощи спутниковых SAR-радаров. В частности, анализ снимков с индийского околоземного зонда EOS-04 показывает, что на эту роль хорошо подходят некоторые вулканы Камчатки, в том числе Ключевская Сопка и Плоский Толбачик.