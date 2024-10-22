Ученые составили описание древнего обряда, исследовав поминальные комплексы под Тулой

Поминальные комплексы представляют собой каменные выкладки диаметром около 3 м. Первое сооружение ученые обнаружили в 2021 году у деревни Гора Услань, под полуметровым слоем камней были найдены следы кострища, бронзовая пряжка, железный нож, кувшин. Установлено, что комплекс организован в VII-VIII веках. Через два года археологи выявили еще два аналогичных мемориала, возведенных древними славянами. «То есть теми самыми славянами, которые пришли на территорию нашего региона и в дальнейшем уже фигурировали в летописи под именем Вятичей», — добавил Колоколов.