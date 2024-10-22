Ученые составили описание древнего обряда, исследовав поминальные комплексы под Тулой

ТУЛА, 22 октября. /ТАСС/. Археологи смогли составить детальное описание дохристианского поминального обряда, исследовав ритуальные комплексы VII-VIII веков и артефакты, обнаруженные у деревни Гора Услань в Тульской области. Они были воздвигнуты славянами, предположительно, в память о соплеменниках, погибших вдалеке от дома, рассказал журналистам научный сотрудник отдела археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов.
«Такое случается очень редко, когда археологи получают возможность узнать что-то о духовном мире дохристианского населения нашего региона. Выглядел он (обряд — прим. ТАСС) следующим образом: разжигался поминальный костер, вокруг него собирались люди, поминали своего собрата, соплеменника, как и положено славянской традиции, ели, пили. Потом, когда костер прогорал, в остывшее кострище клали вещи, которые, возможно, принадлежали их соплеменнику или родичу. После этого над кострищем выкладывали купол из камня», — сказал Колоколов.
Сверху или у подножия каменного сооружения, по данным археологов, устанавливались ритуальные керамические сосуды, наполненные едой, в том числе жареными или приготовленными в виде студня частями бараньих или свиных туш. «Содержались кости небольших птиц, возможно, диких куропаток. Таким образом совершался этот поминальный обед. Возле одного из этих комплексов мы обнаружили большой жертвенный камень, скорее всего, именно на этой плите умерщвлялись жертвенные животные», — отметил Колоколов.
Поминальные комплексы представляют собой каменные выкладки диаметром около 3 м. Первое сооружение ученые обнаружили в 2021 году у деревни Гора Услань, под полуметровым слоем камней были найдены следы кострища, бронзовая пряжка, железный нож, кувшин. Установлено, что комплекс организован в VII-VIII веках. Через два года археологи выявили еще два аналогичных мемориала, возведенных древними славянами. «То есть теми самыми славянами, которые пришли на территорию нашего региона и в дальнейшем уже фигурировали в летописи под именем Вятичей», — добавил Колоколов.