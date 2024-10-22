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«Ребята выразили благодарность за помощь»: в гордуме Ростове обсудили поддержку детей — сирот

В Ростове сегодня больше 1600 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Источник: Комсомольская правда

В донской столице во вторник, 22 октября, состоялось очередное заседание городской Думы под руководством ее Председателя — главы города Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной.

Его первая тема касалась детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. С докладом перед депутатами выступила замглавы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова.

КОНТРОЛЬ ЗА УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ СИРОТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО.

Сегодня реализация государственных полномочий по опеке и попечительству осуществляется в отношении 2 834 ростовчан, из них 1602 — дети — сироты. Из этого числа 1 310 человек находятся под опекой/поручительством, 223 — в приемных семьях, 69 живут в детских домах, в школах — интернатах и в домах ребенка.

Кроме того, под опекой государства — 1 220 совершеннолетних ростовчан, являющихся недееспособными или не полностью дееспособными, а также 12 человек, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно использовать свои права и защищать законные интересы.

Сегодня будущие приемные родители проходят серьезную подготовку. А еще райотделы образования постоянно проверяют, в каких условиях живут дети, и как опекуны исполняют свои обязанности. Причем, проверки могут быть и внеплановыми.

На заседании было отмечено, что состоянии всех жилых помещений и условия проживания признаны удовлетворительными.

На государственном уровне сиротам помогают с жильем. Его предоставляют бесплатно. В 2023 — 2024 годах были выданы квартиры в микрорайонах «Платовский» и «Суворовский».

В прошлом году жилье получили 150 человек, в этом квартиры планируют предоставить 161 ростовчанину.

Председатель гордумы Ростова-на-Дону — главы города Зинаида Неярохина отметила особую социальную значимость поднятого вопроса. Фото: пресс-служба гордумы

ПОМОГАЮТ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ 18 ЛЕТ.

Сиротам продолжают помогать и после совершеннолетия. Им предоставляют юридические консультации, оказывают поддержку с трудоустройством и, в целом, с социализацией.

В рамках надзора за опекунами также проходят систематические проверки. В том числе, проверяются и интернаты, в которых живут недееспособные граждане.

— В июле 2024 года проведена проверка исполнения опекунских обязанностей в психоневрологическом интернате. Обследованы условия проживания 236 недееспособных (не полностью дееспособных) граждан, проверена сохранность принадлежащего им имущества. По итогам проверки отмечено, что условия содержания и обслуживания граждан, постоянно проживающих в интернате, отвечают всем необходимым требованиям, — прокомментировала докладчик.

Среди имеющихся проблем отмечены следующие: нерешенный вопрос бесплатного проезда на городском транспорте специалистов по опеке и попечительству, нехватка мест в психоневрологическом интернате, отсутствие транспорта для перевозки оставшихся без попечения родителей детей.

ЧТО РЕШИЛИ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ.

Председатель постоянной комиссии городской Думы по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения Юлия Порутчикова сообщила, что она с коллегами провела два заседания, одно из которых — выездное.

— Мы побывали в Советском районе, где обсудили со специалистами практику работы в сфере опеки и попечительства и возникающие вопросы. В том числе необходимость принятия решения о бесплатном проезде специалистов на городском транспорте. Кроме того, посетили двух детей — сирот, получивших квартиры в ЖК «Соловьиная роща». Ребята выразили благодарность за помощь, которую они получают.

Депутат сказала, что сироты живут в достойных условиях.

Председатель гордумы — глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина отметила особую социальную значимость поднятого вопроса и поручила депутатам взять на контроль ситуацию в своих избирательных округах.

— Давайте посещать детей — сирот и недееспособных граждан совершеннолетнего возраста, учреждения, где они находятся, — сказала Зинаида Неярохина.

В своем решении депутаты поручили департаменту координации строительства до конца года принять меры по обеспечению жилыми помещениями для детей — сирот. Управлению образования — до конца года подготовить предложения по выделению финансирования на покупку автомобиля для перевозки оставшихся без попечения родителей детей.