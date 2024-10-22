«Ребята выразили благодарность за помощь»: в гордуме Ростове обсудили поддержку детей — сирот

— Мы побывали в Советском районе, где обсудили со специалистами практику работы в сфере опеки и попечительства и возникающие вопросы. В том числе необходимость принятия решения о бесплатном проезде специалистов на городском транспорте. Кроме того, посетили двух детей — сирот, получивших квартиры в ЖК «Соловьиная роща». Ребята выразили благодарность за помощь, которую они получают.