Авиасообщение планируется запустить между Сейшелами и Беларусью

Соглашение между правительствами Беларуси и Сейшельских Островов о воздушном сообщении было подписано в столице Малайзии Куала-Лумпуре, сообщили в Минтрансе.
Согласно документу, Беларусь и Сейшелы намерены регулировать оперативные и технические аспекты в области воздушного транспорта. Документ станет правовой основой для организации полетов между странами.
— В дальнейшем это позволит авиаперевозчикам выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами двух стран, — прокомментировали в Минтрансе.
Кроме того, соглашение об авиасообщении между Сейшелами и Беларусью поспособствует укреплению туристических, экономических и коммерческих связей.
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