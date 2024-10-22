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Авиасообщение планируется запустить между Сейшелами и Беларусью

Минтранс: Беларусь и Сейшелы договорились об авиасообщении.

Источник: Комсомольская правда

Соглашение между правительствами Беларуси и Сейшельских Островов о воздушном сообщении было подписано в столице Малайзии Куала-Лумпуре, сообщили в Минтрансе.

Согласно документу, Беларусь и Сейшелы намерены регулировать оперативные и технические аспекты в области воздушного транспорта. Документ станет правовой основой для организации полетов между странами.

— В дальнейшем это позволит авиаперевозчикам выполнять пассажирские и грузовые рейсы между аэропортами двух стран, — прокомментировали в Минтрансе.

Кроме того, соглашение об авиасообщении между Сейшелами и Беларусью поспособствует укреплению туристических, экономических и коммерческих связей.

Тем временем МАРТ предупредил «Могилевоблавтотранс» после жалоб автоперевозчиков и ИП.

Также Госконтроль раскрыл группу белорусов, помогавших мошенникам «отмыть» деньги: «Легализовали более 4 млн рублей».