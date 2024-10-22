Труп мужчины найден в машине на парковке магазина в Мозыре

По результатам судебной медицинской экспертизы было установлено, что мужчина умер примерно за 3 — 5 суток до того, как его тело обнаружили. Смерть белоруса наступила от острой сердечной недостаточности, которую осложнила хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, в мышечной ткани умершего нашли этиловый спирт в концентрации 0,47 промилле.