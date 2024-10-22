Труп мужчины найден в машине на парковке магазина в Мозыре

В Мозыре в машине на парковке нашли труп мужчины. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.
Труп мужчины на парковке магазина обнаружили очевидцы 11 сентября. Горожанка выгуливала собаку на улице Котловца и увидела, что в припаркованном автомобиле — мертвый человек.
Прибывшие правоохранители установили, что в машине находится тело мозырянина 1966 года рождения. Выяснилось, что мужчина отсутствовал по месту жительства несколько дней, а потом его труп обнаружили в машине.
По результатам судебной медицинской экспертизы было установлено, что мужчина умер примерно за 3 — 5 суток до того, как его тело обнаружили. Смерть белоруса наступила от острой сердечной недостаточности, которую осложнила хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, в мышечной ткани умершего нашли этиловый спирт в концентрации 0,47 промилле.
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