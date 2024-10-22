Последние новости к вечеру 22 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 22 октября 2024 года.
Песков рассказал, чем БРИКС отличается от ЕС
Дмитрий Песков заявил, что БРИКС отличается от ЕС отсутствием взаимных обязательств и уставных документов. Это объединение стран, разделяющих общие ценности, а не союз «против кого-то». Модель БРИКС основана на уважении и взаимной выгоде.
Польша закрывает генконсульство РФ в Познани
Польша решила закрыть Генконсульство РФ в Познани и выслать его персонал. Глава МИД страны Радослав Сикорский сообщил, что пребывание сотрудников консульства в Польше будет признано нежелательным.
Вучич заявил об особом взгляде на украинский конфликт
Президент Сербии Вучич заявил, что у него и премьеров Венгрии Орбана и Словакии Фицо особый взгляд на украинский конфликт. Они, в отличие от других, кто акцентирует внимание на победе, выступают за мир.
Госдума повысила МРОТ с 2025 года
С 1 января 2025 года МРОТ в России повысится на 17% и составит 22 440 рублей. Это коснется 4,2 млн работников. К 2030 году планируется увеличение МРОТ до 35 тысяч рублей.
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Израилю
Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по израильской военной базе в центральной части Израиля. Об этом сообщил представитель повстанцев Яхья Сариа.