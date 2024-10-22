Осенняя ярмарка пройдет в Усть-Куте 26 октября

— На традиционной ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции от сельхозпроизводителей района. Можно будет приобрести мясо птицы, свинины, баранины, рыбу, молочную продукцию, овощи, выпечку, кондитерские изделия, мёд и многое другое, — рассказывают в пресс-службе администрации.