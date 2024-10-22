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Осенняя ярмарка пройдет в Усть-Куте 26 октября

Сельхозпроизводители представят широкий ассортимент продукции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителей Усть-Кута Иркутской области приглашают на традиционную сельскохозяйственную ярмарку. Как рассказали КП-Иркутск в администрации Усть-Кутского района, мероприятие пройдет 26 октября 2024 в 10:00 на улице Кирова, 79.

— На традиционной ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции от сельхозпроизводителей района. Можно будет приобрести мясо птицы, свинины, баранины, рыбу, молочную продукцию, овощи, выпечку, кондитерские изделия, мёд и многое другое, — рассказывают в пресс-службе администрации.

К участию в ярмарке приглашают представителей личных подсобных хозяйств и всех желающих.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре провели конкурс, в котором водители общественного транспорта показали свои знания и умения. Они управляли автобусами, отвечали на вопросы, связанные с правилами дорожного движения. Лидеров состязаний наградили.