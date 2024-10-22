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Ледовый каток и два футбольных поля планируют построить в Ростове

В ростовской гордуме обсудили развитие спортивной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты гордумы Ростова на очередном заседании обсудили развитие спортивной инфраструктуры в донской столице. Заместитель главы администрации города по соцвопросам Елена Кожухова сказала, что общее количество спортивных сооружений в городе сегодня — 2 059 объектов. Строительство новых, капремонт и реконструкция имеющихся объектов выполняются в рамках муниципальной программы.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО.

В прошлом году в городе открыли два футбольных поля: «Звездный» в Северном жилом массиве и «Новое поколение» в Первомайском районе. В муниципальную собственность приобретен построенный инвестором спортивный зал на три борцовских ковра.

Обустроено футбольное поле муниципальной спортшколы на Гребном канале. Построено семь новых скейт-площадок.

В разных районах Ростова обустроены 10 новых спортивных площадок, а на стадионе «Арсенал» появился комплекс для занятий воркаутом и дорогие объекты для спортивного досуга.

Инвесторы активно вкладываются в развитие спортивной инфраструктуры.

К примеру, за счет средств ООО «Чайка» завершены работы по обустройству 2-х футбольных полей в Ворошиловском районе. В микрорайоне «Суворовский» за счет средств инвестора построен физкультурно-оздоровительный комплекс. 1 сентября на его базе начала работать муниципальная спортшкола № 13, открыто отделение волейбола, а с 1 января будущего года будут открыты отделения бокса и спортивной акробатики.

«МАСШТАБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ВПЕЧАТЛЯЮТ».

Также сегодня реализуется несколько крупных проектов. К примеру, в левобережной части города ведется строительство ледового катка и двух футбольных полей. Сдать все в эксплуатацию планируют в 2025- 2026 годах.

— Масштабы этого строительства впечатляют, а главное, инвесторы после сдачи объектов передадут их в муниципальную собственность, — прокомментировала председатель постоянной комиссии городской Думы по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Андрей Тарасов.

По итогам заседания думцы поручили управлению по физической культуре и спорту города обеспечить в 2025 году контроль за строительством ледового катка и двух футбольных полей в левобережной.

Также было предложено включить в проект бюджета Ростова на следующий год и плановый период 2026 и 2027 годов средств на проектирование водного комплекса с двумя бассейнами в Пролетарском районе.