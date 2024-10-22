Ледовый каток и два футбольных поля планируют построить в Ростове

К примеру, за счет средств ООО «Чайка» завершены работы по обустройству 2-х футбольных полей в Ворошиловском районе. В микрорайоне «Суворовский» за счет средств инвестора построен физкультурно-оздоровительный комплекс. 1 сентября на его базе начала работать муниципальная спортшкола № 13, открыто отделение волейбола, а с 1 января будущего года будут открыты отделения бокса и спортивной акробатики.