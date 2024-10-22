29-летнюю уфимку не могут отыскать уже сутки

Как сообщают волонтеры, местонахождение уфимки неизвестно с 21 октября. Приметы пропавшей: ее рост — 167 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения был одета в темно-зеленое пальто, бежевое платье, черные ботинки и черный платок.