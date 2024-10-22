29-летнюю уфимку не могут отыскать уже сутки

В Уфе сутки разыскивают 29-летнюю Альбину Ямалтдинову (Исламову). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение уфимки неизвестно с 21 октября. Приметы пропавшей: ее рост — 167 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения был одета в темно-зеленое пальто, бежевое платье, черные ботинки и черный платок.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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