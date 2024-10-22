Милиция назвала белорусам простой способ узнать интернет-магазин мошенников

Всегда стоит смотреть не на отзывы под публикациями онлайн-магазинов, которые могут быть и ненастоящими, а на дату первой публикации, и когда создан аккаунт. Если аккаунт создан уже несколько лет назад, а первая публикация размещена несколько недель, это должно заставить засомневаться.