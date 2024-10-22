Милиция назвала белорусам простой способ узнать интернет-магазин мошенников

В милиции рассказали белорусам, как можно легко распознать интернет-магазин мошенников, информирует УВД Брестского облисполкома.
Правоохранители обратили внимание на частые случае мошенничества в сети. Зачастую белорусы хотят приобрести в онлайн-магазинах в соцсетях одежду, сезонные товары или другие вещи по выгодным ценам и становятся жертвами аферистам. В УВД сказали, как не попасть на мошеннический интернет-магазин.
Так, покупателя должно насторожить, если на страничке онлайн-магазина не указан адрес офлайн-магазина или официальный сайт.
Всегда стоит смотреть не на отзывы под публикациями онлайн-магазинов, которые могут быть и ненастоящими, а на дату первой публикации, и когда создан аккаунт. Если аккаунт создан уже несколько лет назад, а первая публикация размещена несколько недель, это должно заставить засомневаться.
— Также нужно обратить внимание на местоположение аккаунта — на аккаунтах мошенников оно, как правило, отсутствует, — обратили внимание в УВД.
Также под постами мошенников не будет отметок с реальными покупателями, иногда и вовсе нет комментариев. Вы смотрите фейковый магазин, если в разделе «Отметки» абсолютно пусто. Потому что реальные покупатели ни разу не отметили магазин у себя в публикациях, хотя у аккаунта много подписчиков.
Кроме того, мошенники требуют оплату только на карту по ссылке. Если администратор аккаунта сказал, что оплата возможна только по банковской платежной карте, а затем он отправляет ссылку для якобы оплаты товара, где предложено ввести реквизиты карточки, нужно сразу закончить диалог.
Если вы имеете дело с мошенниками, вам не станут отвечать на уточняющие вопросы о магазине, офлан-точках, где можно посмотреть товар, контактных данных или юридическом адресе. И, чаще всего, после перечня подобных вопросов аферисты просто перестанут отвечать на сообщения.
Еще один признак фейковых магазинов — слишком привлекательное предложение.
— Обходите стороной предложения в соцсетях о продаже товаров по «самым привлекательным ценам», не верьте заявлениям о «секретной распродаже» или «эксклюзивных поставках прямиком от производителя», — подытожили в УВД.
Тем временем Госконтроль раскрыл группу белорусов, помогавших мошенникам «отмыть» деньги: «Легализовали более 4 млн рублей».