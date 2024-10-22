В Петербурге создают три новых препарата на основе уникальных молекул

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Три новых препарата для лечения поражений сердечно-сосудистой системы, неалкогольной жировой болезни печени и для нейрореабилитации при черепно-мозговых травмах разрабатывают в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете на основе уникальных молекул, синтезированных в вузе. Все три препарата прошли первую фазу клинических исследований, рассказал журналистам заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии Сергей Оковитый.
«Три препарата прошли первую фазу клинических исследований. Это полностью уникальные молекулы, аналогов зарубежом нет. Первое направление — кардиологическое, мы понимаем, что одно из основных кардиологических заболеваний — это поражение сердечно-сосудистой системы. Еще одно направление, которое кажется может чуть оторванным, но на самом деле это не так, — это направление гепатологическое, которое традиционно развивалось в университете. И, наверно, самая быстроразвивающееся и самое мощное наше направление — это нейрофармакологическое», — рассказал он.
По словам специалиста, первый лекарственный препарат обладает антиоксидантным и антиишемическим действием на миокард, он создан на основе молекулы «этмабен». Традиционный подход к терапии ишемической болезни сердца не обеспечивает коррекции метаболических сдвигов, запускающих процессы повреждения клеток, поэтому актуальным является поиск препаратов, которые наряду с этиотропным оказывают и патогенетическое действие, влияя на такие патологические процессы как гипоксия и ишемия.
«Препарат обладает достаточно благоприятным влиянием на тканевой паттерн действия, то есть он может уменьшать выраженность гипергликемии, которая сопутствовать таким пациентам, он уменьшает выраженность поражения почек, а поражения почек очень часто сопутствуют поражению миокарда. И как совсем недавно выяснилось, препарат может защищать миокард при лекарственных поражениях органа у пациентов, которые получают противоопухолевую терапию», — добавил Оковитый.
Второй препарат, основанный на молекуле «малобен», предназначен для терапии при неалкогольной жировой болезни печении. Как отметил заведующий кафедрой, сегодня это заболевание приходится на 25−32% мирового взрослого населения, причем оно часто сочетается с сердечно-сосудистыми патологиями и ожирением. «Нами был предложен один из препаратов, обладающий тремя ключевыми точками — препарат, который уменьшает стеатогепатит — воспаление в печени, уменьшает явление дистонии, которая оказывает влияние на кардиологические риски, кроме того он изменяет инсулинорезистентность, которая является одним из факторов прогрессирования и поражения печени и миокарда. Вот такая молекула уникальная, обладающая тройным действием», — рассказал он.
Третий препарат — нейропротектор обладает нейрореабилитационным действием при черепно-мозговых травмах. Он способствует уменьшению объема повреждения мозга, снижает неврологический дефицит, улучшает функционирование сенсорных систем и другое. Разработанный препарат снижает количество дней временной нетрудоспособности на 21% по сравнению с существующими для этих целей препаратами.
Как рассказал Оковитый, проведение второй и третьей фазы исследований займет не меньше 5−7 лет, затем препараты планируется поставлять в аптеки. Сейчас рассматривается порядка пяти компаний, которые могут выступить соинвесторами исследований.