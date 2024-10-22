В Петербурге создают три новых препарата на основе уникальных молекул

Второй препарат, основанный на молекуле «малобен», предназначен для терапии при неалкогольной жировой болезни печении. Как отметил заведующий кафедрой, сегодня это заболевание приходится на 25−32% мирового взрослого населения, причем оно часто сочетается с сердечно-сосудистыми патологиями и ожирением. «Нами был предложен один из препаратов, обладающий тремя ключевыми точками — препарат, который уменьшает стеатогепатит — воспаление в печени, уменьшает явление дистонии, которая оказывает влияние на кардиологические риски, кроме того он изменяет инсулинорезистентность, которая является одним из факторов прогрессирования и поражения печени и миокарда. Вот такая молекула уникальная, обладающая тройным действием», — рассказал он.