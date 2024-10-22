День бабушек и дедушек в 2024 году: история праздника и традиции в разных странах

В 2009 году россияне впервые отметили международный праздник — День бабушек и дедушек. Несмотря на то, что в нашей стране он пока не стал официальным, его празднуют ежегодно в один и тот же день: вскоре после Дня отца, который в России уже обзавелся формальным статусом.