Проект G3 Джо Сатриани, Эрика Джонсона и Стива Вая выпустит альбом Reunion Live

Альбом состоит из полноценной сессии от каждой звезды и совместного сета G3 с каверами на Джими Хендрикса, Эрика Клэптона и Steppenwolf. В делюкс-издание входят винил разных цветов для каждого исполнителя, специальная сплаттер-пластинка (с цветными «брызгами») с джемом на бис и 64-страничная фотокнига, разделенная на главы по артистам. Также концертник доступен на СD и в цифровом виде.