Проект G3 Джо Сатриани, Эрика Джонсона и Стива Вая выпустит альбом Reunion Live

Американские гитаристы-виртуозы Джо Сатриани, Эрик Джонсон и Стив Вай в рамках тура G3 представят концертную пластинку Reunion Live, записанную в Лос-Анджелесе во время гастролей трио по США в 2024-м. Первый за 20 лет лонгплей проекта увидит свет 31 января 2025-го.
Альбом состоит из полноценной сессии от каждой звезды и совместного сета G3 с каверами на Джими Хендрикса, Эрика Клэптона и Steppenwolf. В делюкс-издание входят винил разных цветов для каждого исполнителя, специальная сплаттер-пластинка (с цветными «брызгами») с джемом на бис и 64-страничная фотокнига, разделенная на главы по артистам. Также концертник доступен на СD и в цифровом виде.
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