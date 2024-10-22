В Ростове затянули с госэкспертизой строительства новых трамвайных путей

В Ростове-на-Дону проект строительства трамвайных путей от Малиновского до площади Мичурина потребовал финансовой корректировки. Это повлияло на сроки прохождения госэкспертизы, говорится на сайте областного правительства.
Теперь документацию собираются направить на проверку до конца ноября 2024 года. Власти отмечают, что «есть риск неосвоения бюджета».
— Средства к освоению на 2024 год в размере 10 362 909,5 тысячи рублей планируется перенести на 2025 год, — указано в отчете.
Добавим, внести правки в проект потребовалось из-за «удорожания стоимости» работ, сумма изменилась с 2,265 млрд рублей до 4,78 млрд рублей. Завершение экспертизы планировали на четвертый квартал 2024 года. Отметим, информация в отчете представлена по итогам девяти месяцев 2024 года, то есть актуальна на сентябрь.