В Ростове затянули с госэкспертизой строительства новых трамвайных путей

Добавим, внести правки в проект потребовалось из-за «удорожания стоимости» работ, сумма изменилась с 2,265 млрд рублей до 4,78 млрд рублей. Завершение экспертизы планировали на четвертый квартал 2024 года. Отметим, информация в отчете представлена по итогам девяти месяцев 2024 года, то есть актуальна на сентябрь.