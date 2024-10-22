Музыкант Рич выпустит новый мини-альбом «Эпизоды» и даст концерт

Отмечается, что пластинка задумана яркой, агрессивной и молодежной, но при этом обладает глубиной, в частности — за счет отсылок к творчеству писателя Федора Достоевского. В то же время, сборник «по-хорошему токсичен» и исключает какое-либо фоновое прослушивание.