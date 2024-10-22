Музыкант Рич выпустит новый мини-альбом «Эпизоды» и даст концерт

В альбом вошли семь рэп-композиций — «Ваше здоровье», «Мечты», «Россия», «Снова сделал стиль» (при участии исполнителя Зангези), «Повесть о человеке» (при участии исполнителя bollywoodFM), «Дурак» и «Питерские дела».
Отмечается, что пластинка задумана яркой, агрессивной и молодежной, но при этом обладает глубиной, в частности — за счет отсылок к творчеству писателя Федора Достоевского. В то же время, сборник «по-хорошему токсичен» и исключает какое-либо фоновое прослушивание.
За продакшн альбома отвечали bollywoodFM и Богдан Солодовник. Обложка создана Дмитрием Провоторовым. Вскоре после выхода «Эпизодов», 12 ноября, Рич планирует выступить с концертом.
Ранее, 13 сентября, Рич выпустил патриотический альбом «Ополченский романс», в который вошли композиции, написанные с чистого листа, и каверы на известные стихи. Песни из альбома станут саундтреками к одноименному сериалу. Помимо этого в 2024 году музыкант выпустил мини-альбом «Рыжий. Акустика» на стихи уральского поэта Бориса Рыжего.