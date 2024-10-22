Ученый рассказал про белорусский препарат для лечения онкозаболеваний головного мозга

— Препарат был разработан нашим институтом вместе с учреждениями здравоохранения республики и успешно реализуется на отечественном рынке. С недавних пор мы запатентовали его в странах по всему миру: США, Канаде, Бразилии, Японии, Австралии, почти во всех государствах Европы.