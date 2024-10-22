Ученый рассказал про белорусский препарат для лечения онкозаболеваний головного мозга

Директор Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ Евгений Гринюк рассказал про белорусский препарат для лечения онкозаболеваний головного мозга. Об этом пишет БелТА.
Патент на изобретение противоопухолевого препарата Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ занял первое место в республиканском конкурсе в сфере изобретательства «Лучший патент Беларуси», который полгода проводили Госкомитет по науке и технологиям и Национальный центр интеллектуальной собственности.
Вот что, по словам Гринюка, известно о лекарстве:
— Препарат был разработан нашим институтом вместе с учреждениями здравоохранения республики и успешно реализуется на отечественном рынке. С недавних пор мы запатентовали его в странах по всему миру: США, Канаде, Бразилии, Японии, Австралии, почти во всех государствах Европы.
Специалист заметил, что патенты дают белорусской разработке возможность продвигать свой продукт в зарубежье.
— Наш препарат для лечения онкозаболеваний головного мозга уникален для Беларуси, и в мировом пространстве аналоги можно пересчитать по пальцам, от которых отечественную разработку выгодно отличает гораздо более низкая стоимость, — отметил Евгений Гринюк.
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