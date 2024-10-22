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Две компании в Ростовской области заявили новые проекты в рамках ТОР

ТОР «Гуково» и «Донецк» собираются пополнить двумя проектами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области две компании заявили новые проекты для реализации на территориях опережающего развития (ТОР) «Гуково» и «Донецк». Инициативы были одобрены, в ближайшее время будут заключены соглашения, информирует министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Потенциальными резидентами оказались ООО «Спрут» и ООО «Донецкая Швейная Компания».

Первая компания планирует открыть предприятие общественного питания с объемом инвестиций в 5 млн рублей. Вторая компания собирается запустить производство готовых текстильных изделий. Объем планируемых инвестиций — 75 млн рублей.

— Режим ТОР позволит инвесторам эффективно воплощать проекты. Мы, в свою очередь, продолжим оказывать нашим резидентам всестороннюю поддержку, — цитируют в публикации первого заместителя губернатора Александра Скрябина.

Напомним, к этому моменту на ТОР зарегистрировано 30 резидентов: восемь — в городе Гуково, 11 — в Донецке и 11 — в городе Зверево. Сейчас открыто более 1,9 тысячи рабочих мест и освоено свыше 900 млн рублей капитальных вложений.