Две компании в Ростовской области заявили новые проекты в рамках ТОР

Напомним, к этому моменту на ТОР зарегистрировано 30 резидентов: восемь — в городе Гуково, 11 — в Донецке и 11 — в городе Зверево. Сейчас открыто более 1,9 тысячи рабочих мест и освоено свыше 900 млн рублей капитальных вложений.