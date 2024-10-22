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В этом году в Ростове на благоустройство детских площадок выделили больше 100 млн

В Ростове-на-Дону в текущем году благоустройство детских площадок обошлось в 100,3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году в Ростове на благоустройство детских площадок выделили больше 100 млн. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Согласно опубликованной информации, это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

— Это позволяет нам обновить 54 детские игровые площадки. Данная работа уже вышла на финишную прямую, — рассказал сити-менеджер.

В Ростове-на-Дону развивается и спортивная инфраструктура. Благодаря регулярной работе в этой сфере активно растет число занимающихся спортом ростовчан.