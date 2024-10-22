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ДТП на Куйбышевской железной дороге в Башкирии унесли жизни двух человек

В Башкирии два человека погибли в ДТП на железнодорожных переездах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за январь-сентябрь текущего года произошло пять случаев столкновения автомобилей и поездов на переездах Куйбышевской магистрали, и еще пять случаев — вне переезда. Это, как сообщает Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, на 40% больше, чем за тот же период в 2023-м.

Причинами происшествий, утверждают власти, стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями авто. За девять месяцев 2024-го в ДТП на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги пострадали восемь человек, из них двое погибли.

Минтранс призвал водителей быть внимательными при проезде через железную дорогу и соблюдать ПДД.

— Напоминаем, что тяжелый грузовой состав в силу своей большой инерции проходит тормозной путь примерно в 1200—1500 метров. Не выезжайте на железнодорожный переезд, не убедившись в отсутствии приближающегося состава! — заявили в ведомстве.

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