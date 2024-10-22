ДТП на Куйбышевской железной дороге в Башкирии унесли жизни двух человек

В Башкирии за январь-сентябрь текущего года произошло пять случаев столкновения автомобилей и поездов на переездах Куйбышевской магистрали, и еще пять случаев — вне переезда. Это, как сообщает Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, на 40% больше, чем за тот же период в 2023-м.