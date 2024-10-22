Под Ростовом по указке мошенников женщина продала машину и набрала кредитов

В городе Батайске Ростовской области 40-летняя женщина поверила мошенникам и перевела им более 1,2 млн рублей. К тому же по их указке она продала свою машину, сообщили в главке донской полиции.
— Мне со «скрытого» номера позвонил человек, представившись сотрудником «социального фонда». Он рассказал, что у меня в трудовом стаже не учтены два года работы. И для исправления ошибки попросил назвать номер СНИЛС, — рассказала полицейским Ирина. Это указание она выполнила.
Потом ей позвонила женщина из «отдела информационной безопасности». Дончанку она напугала тем, что до этого ей звонил мошенник. И, узнав номер СНИЛС, он оформил на нее кредит.
Затем с ней беседовал сотрудник «финансового мониторинга», который рассказал о сумме кредита — 290 тысячах рублей. Но, чтобы дальше не было оформлено новых займов, ее он уговорил снять со своего счета деньги и перевести на «безопасный» счет". Так первые 70 тысяч рублей она отправила мошенникам.
После этого появился сотрудник «правоохранительных органов». С его слов, машину женщины переоформили на другого человека. А ей надо быстро продать его.
— Я согласилась и продала автомобиль за 950 000 рублей. Потом мне продиктовали номер счета, куда перевести деньги.
На следующий день она вновь взяла кредит, чтобы продолжить «замораживать» счет.
Когда батайчанке вновь позвонил «правоохранитель», он ей объяснил, что якобы ее машина находится на штраф-стоянке, и после оформления всех документов, она сможет забрать ее. Тогда она заподозрила что-то неладное и позвонила реальному покупателю. Тот ее заверил, что с машиной все хорошо. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.
Всего дончанка перевела 1,26 млн рублей. Сейчас их поиском занимаются правоохранители, возбудившие уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество».
В областной полиции напомнили, что силовики и банкиры никогда не просят людей совершать какие-то финансовые операции по телефону. Также они посоветовали сразу же прекращать разговор, если речь заходит о «безопасных» счетах и ячейках.