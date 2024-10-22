Под Ростовом по указке мошенников женщина продала машину и набрала кредитов

Когда батайчанке вновь позвонил «правоохранитель», он ей объяснил, что якобы ее машина находится на штраф-стоянке, и после оформления всех документов, она сможет забрать ее. Тогда она заподозрила что-то неладное и позвонила реальному покупателю. Тот ее заверил, что с машиной все хорошо. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.