Омск может стать столицей «Тотального диктанта» в 2025 году

Омск вступил в борьбу за звание столицы «Тотального диктанта» в 2025 году. Голосование стартовало сегодня на сайте проекта.
Омску предстоит сразиться за это звание с городами: Ростов-на-Дону, Ленинск-Кузнецкий, Махачкала, Муром, Уфа, Чита и федеральной территорией «Сириус». Пользователи сайта могут проголосовать за понравившийся город один раз в день.
После голосования состоится предзащита проектов перед штабом и филологическим советом акции. По итогам предзащиты будут выбраны финалисты, которые представят свои проекты 30 января на научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке».
Город, выбранный столицей «Тотального диктанта», получит возможность принять автора текста акции, организовать студию онлайн-марафона и провести научно-популярные мероприятия.
«Тотальный диктант» в 2025 году пройдет 5 апреля, а писать участники будут текст Марины Москвиной.