Олбани
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омск может стать столицей «Тотального диктанта» в 2025 году

Голосование за столицу акции стартовало 22 октября и продлится до 29 октября на сайте проекта.
Источник: Комсомольская правда

Омск вступил в борьбу за звание столицы «Тотального диктанта» в 2025 году. Голосование стартовало сегодня на сайте проекта.

Омску предстоит сразиться за это звание с городами: Ростов-на-Дону, Ленинск-Кузнецкий, Махачкала, Муром, Уфа, Чита и федеральной территорией «Сириус». Пользователи сайта могут проголосовать за понравившийся город один раз в день.

После голосования состоится предзащита проектов перед штабом и филологическим советом акции. По итогам предзащиты будут выбраны финалисты, которые представят свои проекты 30 января на научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке».

Город, выбранный столицей «Тотального диктанта», получит возможность принять автора текста акции, организовать студию онлайн-марафона и провести научно-популярные мероприятия.

«Тотальный диктант» в 2025 году пройдет 5 апреля, а писать участники будут текст Марины Москвиной.