Омск может стать столицей «Тотального диктанта» в 2025 году

Омску предстоит сразиться за это звание с городами: Ростов-на-Дону, Ленинск-Кузнецкий, Махачкала, Муром, Уфа, Чита и федеральной территорией «Сириус». Пользователи сайта могут проголосовать за понравившийся город один раз в день.