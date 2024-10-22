Онколог: 67% злокачественных опухолей в Беларуси выявляются на I и II стадии

Главврач Минского городского клинического онкологического центра Виктор Кондратович сказал БелТА, что 67% злокачественных опухолей в Беларуси выявляются на I и II стадии.
Кондратович, который также является членом Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, выступил на заседании второй сессии верхней палаты белорусского парламента.
— На сегодняшний день 67% злокачественных новообразований выявляются на первой и второй стадии, и это тоже очень хороший показатель, — сказал главврач Минского городского клинического онкоцентра.
Кондратович привел еще несколько фактов:
— Еще 20 лет назад половина наших пациентов умирали в течение первого года после установления диагноза, и только половина пациентов жили больше 5 лет. На сегодняшний день более 60% с установленным диагнозом злокачественного новообразования живут более пяти лет.
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