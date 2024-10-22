В Аксае открыли мемориал в память о погибших в ходе СВО

22 октября в Аксае открыли мемориал, посвященный памяти аксайчан и жителей района, погибших в ходе специальной операции. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Памятник представлен в виде конструкции высотой в 4,3 метра и длиной в 10 метров. На вертикальных металлических элементах в виде волны вырезаны два клина журавлей, они устремлены к центру с буквами ZOV (символ СВО). Рядом высечены имена и фамилии жителей Аксайского района, погибших на СВО.
В мероприятии принял участие заместитель губернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.
— Военная служба издревле была одним из основных видов деятельности жителей Дона. Сегодня новое поколение защитников достойно продолжает традиции отцов. Многие удостоены государственных и ведомственных наград. К сожалению, есть и погибшие. Память о них останется в наших сердцах, — сказал Сергей Бодряков.
Замглавы региона подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах воинов.