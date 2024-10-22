В Аксае открыли мемориал в память о погибших в ходе СВО

Памятник представлен в виде конструкции высотой в 4,3 метра и длиной в 10 метров. На вертикальных металлических элементах в виде волны вырезаны два клина журавлей, они устремлены к центру с буквами ZOV (символ СВО). Рядом высечены имена и фамилии жителей Аксайского района, погибших на СВО.